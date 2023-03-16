"Бакинская осень 2023" - 35 лет спустя! Реализуется грандиозный проект (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане, спустя 35 лет, проходит конкурс "Бакинская осень", организованный Golden Arts Entertainment, Best Cast Talant Agency, Государственным комитетом по работе с диаспорой Азербайджана при участии Mədəniyyət TV, сообщает Trend Life.

"Baki Payizi 2023" имеет высокую социальную значимость для воспитания музыкального наследия. Он позволит талантливым молодым людям как вживую, так и дистанционно, участвовать в отборочных турах, а затем и принять участие в проекте, который будут проводить ведущие эксперты нашей страны.



Конкурс артистов эстрады “Бакинская осень 2023” планируется проводить по пяти номинациям: эстрадные вокалисты, группы (поп,рок), современная хореография и оригинальный жанр, а также конкурс на лучшую песню среди композиторов.



Задачей конкурса является стимулирование развития современного эстрадного отечественного искусства, выявление новых талантливых исполнителей и авторов среди молодёжи, оказание им поддержки в профессиональном развитии, в продвижении на большую сцену и международную арену. Планируется, что конкурс станет традиционным и даст новый толчок для развития азербайджанского эстрадного искусства.



На сегодняшний день стартовал предварительный отбор – предварительные слушания и отборочный тур, портфолио артистов пополняется ежедневно.



В жюри конкурса входят корифеи нашей эстрады, известные композиторы, продюсеры и исполнители. Некоторые из них начали свою карьеру, заявив о себе участием именно в конкурсе Baki Payizi - 1988. Победители выявляются суммированием голосов профессионального жюри.



Подготовка перед конкурсом будет транслироваться как реалити-шоу,

хроника туров, дневники конкурса, освещаться государственным каналом Mədəniyyət TV. Конкурсанты смогут представить зрителям полную картину своего перевоплощения в профессиональных артистов.



По итогам конкурса победителям конкурса присуждаются I, II и III места, премии, дипломы и денежные вознаграждения. Возможны специальные призы от спонсоров. Данный конкурс предусмотрен только для артистов эстрады.

Для желающих принять участие в конкурсе "Baki Payizi 2023"

Все желающие участвовать в конкурсе посылают видеоматериалы своего выступления на 2-3 минуты, снятые на камеру или телефон (в живом исполнении). Начало первого этапа, предварительные кастинги начались 15 января и продолжаются до 1 апреля 2023 года.

Условия конкурса для предварительного кастинга

Участниками конкурса могут стать граждане и жители Азербайджана, а также азербайджанцы, живущие в других странах в возрасте от 16 до 35 лет.



Для участия в номинации «Вокал» следует представить две разнохарактерные песни в эстрадном жанре, - одну на азербайджанском языке, другую на иностранном.



Для оригинального жанра должен быть представлен перформанс (фокусы, акробатика, воздушные гимнасты, эквилибристика, пантомима и т.д )



Для участия в номинации "Современная хореография" следует представить эстрадный танец в любом жанре (количество участников в одном танцевальном номере не ограничено);



Группы предоставляют две песни на двух языках, одну на азербайджанском, написанную азербайджанским композитором и одну на иностранном языке или композицию собственного сочинения.



Также объявляется конкурс для композиторов и поэтов-песенников; лучшие песни будут исполнены на заключительном концерте победившими исполнителями. Для композиторов и поэтов учреждаются отдельные призы.

В оргкомитет конкурса вместе с видеоматериалами необходимо предоставить заявку на участие, где будут указаны имя, фамилия, возраст участника, исполняемый жанр, номер контактного телефона, e-mail, фотография.

Информация для связи:

www.bestcast.az

E-mail: [email protected]

WhatsApp: +994503103130

Instagram: Bakipayizi.2023

Все видеоматериалы участников для предварительного отбора должны быть отправлены до 1 апреля 2023 года.

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