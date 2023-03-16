"Бакинская осень 2023" - 35 лет спустя! Реализуется грандиозный проект (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане, спустя 35 лет, проходит конкурс "Бакинская осень", организованный Golden Arts Entertainment, Best Cast Talant Agency, Государственным комитетом по работе с диаспорой Азербайджана при участии Mədəniyyət TV, сообщает Trend Life.
"Baki Payizi 2023" имеет высокую социальную значимость для
воспитания музыкального наследия. Он позволит талантливым молодым
людям как вживую, так и дистанционно, участвовать в отборочных
турах, а затем и принять участие в проекте, который будут проводить
ведущие эксперты нашей страны.
Конкурс артистов эстрады “Бакинская осень 2023” планируется проводить по пяти номинациям: эстрадные вокалисты, группы (поп,рок), современная хореография и оригинальный жанр, а также конкурс на лучшую песню среди композиторов.
Задачей конкурса является стимулирование развития современного эстрадного отечественного искусства, выявление новых талантливых исполнителей и авторов среди молодёжи, оказание им поддержки в профессиональном развитии, в продвижении на большую сцену и международную арену. Планируется, что конкурс станет традиционным и даст новый толчок для развития азербайджанского эстрадного искусства.
На сегодняшний день стартовал предварительный отбор – предварительные слушания и отборочный тур, портфолио артистов пополняется ежедневно.
В жюри конкурса входят корифеи нашей эстрады, известные композиторы, продюсеры и исполнители. Некоторые из них начали свою карьеру, заявив о себе участием именно в конкурсе Baki Payizi - 1988. Победители выявляются суммированием голосов профессионального жюри.
Подготовка перед конкурсом будет транслироваться как реалити-шоу,
хроника туров, дневники конкурса, освещаться государственным каналом Mədəniyyət TV. Конкурсанты смогут представить зрителям полную картину своего перевоплощения в профессиональных артистов.
По итогам конкурса победителям конкурса присуждаются I, II и III места, премии, дипломы и денежные вознаграждения. Возможны специальные призы от спонсоров. Данный конкурс предусмотрен только для артистов эстрады.
Для желающих принять участие в конкурсе "Baki Payizi 2023"
Все желающие участвовать в конкурсе посылают видеоматериалы своего выступления на 2-3 минуты, снятые на камеру или телефон (в живом исполнении). Начало первого этапа, предварительные кастинги начались 15 января и продолжаются до 1 апреля 2023 года.
Условия конкурса для предварительного кастинга
Участниками конкурса могут стать граждане и жители Азербайджана,
а также азербайджанцы, живущие в других странах в возрасте от 16 до
35 лет.
Для участия в номинации «Вокал» следует представить две разнохарактерные песни в эстрадном жанре, - одну на азербайджанском языке, другую на иностранном.
Для оригинального жанра должен быть представлен перформанс (фокусы, акробатика, воздушные гимнасты, эквилибристика, пантомима и т.д )
Для участия в номинации "Современная хореография" следует представить эстрадный танец в любом жанре (количество участников в одном танцевальном номере не ограничено);
Группы предоставляют две песни на двух языках, одну на азербайджанском, написанную азербайджанским композитором и одну на иностранном языке или композицию собственного сочинения.
Также объявляется конкурс для композиторов и поэтов-песенников; лучшие песни будут исполнены на заключительном концерте победившими исполнителями. Для композиторов и поэтов учреждаются отдельные призы.
В оргкомитет конкурса вместе с видеоматериалами необходимо предоставить заявку на участие, где будут указаны имя, фамилия, возраст участника, исполняемый жанр, номер контактного телефона, e-mail, фотография.
Информация для связи:
www.bestcast.az
E-mail: [email protected]
WhatsApp: +994503103130
Instagram: Bakipayizi.2023
Все видеоматериалы участников для предварительного отбора должны быть отправлены до 1 апреля 2023 года.
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