"Японский ветер" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялась концертная программа исполнителя на традиционном японском музыкальном инструменте – кото Нобутака Йошизавы, сообщает Trend Life.

Вечер был организован посольством Японии в Азербайджане и проведен в рамках серии мероприятий под названием "Японский ветер".

Выступивший на мероприятии посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада рассказал о дружественных отношениях между двумя странами.

Рассказывая о музыкальном инструменте кото, имеющем древние корни, и исполнителе на нем, посол выразил надежду, что подобные мероприятия еще больше повысят интерес к японской культуре в Азербайджане.

Было отмечено, что в современной Японии на кото исполняют музыку в сопровождении многих других музыкальных инструментов или соло, и нежные звуки инструмента не оставляют равнодушными слушателей. Исполнитель на кото Нобутака Йошизава выступал с концертами во многих странах мира, он известен как активный пропагандист этого музыкального инструмента.

Далее слово было передано музыке, японский музыкант представил вниманию слушателей произведения на кото. Затем вместе с солистами Международного центра мугама был представлен синтез мугама и японской музыки.

Публика приняла выступление музыкантов бурными аплодисментами.