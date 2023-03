Нигяр Джамал приняла участие в съемках передачи на BBC 1

БАКУ /Trend Life/ - Победительница "Евровидения-2011", азербайджанская певица Нигяр Джамал стала гостьей канала BBC 1 в Лондоне, сообщили Trend Life в пресс-службе артистки.

Нигяр Джамал приняла участие в съемках передачи, посвященной международному песенному конкурсу "Евровидение". Телепроект выйдет в эфир за час до финала конкурса "Евровидение-2023".

Напомним, что представители Азербайджана Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал (Ell & Nikki) с песней Running Scared стали победителями "Евровидения" в 2011 году.

На "Евровидение-2023" Азербайджан представит дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) с песней Tell me more. Дуэт TuralTuranX выступит во второй части первого полуфинала конкурса под номером 12.

"Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.