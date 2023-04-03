В Баку прошел вечер, посвященный творчеству видного композитора Тофига Бакиханова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел вечер, посвященный творчеству видного композитора, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста Азербайджана, профессора Тофига Бакиханова, сообщает Trend Life.

В фойе была представлена фотоэкспозиция, отражающая жизнь и творчество мастера музыки. Гостям была представлена концертная программа из произведений Тофига Бакиханова.

Заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев рассказал о большом вкладе Тофига Бакиханова в музыкальное искусство Азербайджана. Было отмечено, что многогранное творчество композитора, охватывающее все музыкальные жанры, неизменно привлекает внимание как маститых исполнителей, так и молодых авторов, входит в педагогический репертуар музыкальных учебных заведений, его произведения получили признание не только в Азербайджане, но и за его пределами.

Тофиг Бакиханов является автором многочисленных концертов для различных музыкальных инструментов и симфонических оркестров, симфоний, симфонических мугамов, симфонических поэм, вокальных и инструментальных композиций, классических произведений, музыкальных комедий, балетов, среди которых "Каспийская баллада", "Восточная поэма", "Добро и Зло", "Мамедали едет на курорт", "Девушка торопится на свидание", "На дальних берегах", "Приветственная увертюра" и т.д. Выступал с сольными концертами в России, Франции, Грузии, Турции, Иране и т.д. Был создателем ряда ансамблей, в которых исполнителями были легендарные ханенде Джаббар Гаръягдыоглу, Сеид Шушинский, Зульфи Адыгезалов и т.д.

Тофиг Бакиханов, потомок бакинских ханов, родился 8 декабря 1930 года в Баку, в семье известного исполнителя на таре, народного артиста Ахмеда-ага Бакиханова, который был большим другом великого композитора Узеира Гаджибейли. В детстве Тофига Бакиханова слушал сам Узеир Гаджибейли и предсказал ему блестящее будущее. Этот момент впоследствии запечатлен в полотне художника Гусейна Гаджиева.

Он начал музыкальную деятельность как скрипач. В 1953 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию по специальности скрипка, где его учителем был великий композитор Фикрет Амиров. В 1957 году он получил специальность композитора, где его учителем был другой выдающийся азербайджанский композитор Гара Гараев.

В 1950-1953 годах Бакиханов работал скрипачом в трио Азербайджанского филармонического общества. В 1953 году он был преподавателем и заведующим струнным отделением Бакинского музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы. С 1958 года Бакиханов является членом Союза Композиторов Азербайджана. В 1966 году он руководил отделом художественной редакции, а с 1968 года отделом нотно-музыкальной литературы издательства "Азернешр". С 1970 года начал работать старшим преподавателем кафедры камерной музыки и деканом исполнительской программы Азербайджанской консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджийбейли).