40 богатырей из Казахстана в Азербайджане - тюркский эпос (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел концерт исполнителей на домбре из Казахстана под названием "Сорок богатырей", организованный при поддержке Министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life. Автор идеи проекта – народный поэт Азербайджана Вугар Ахмед.

Сорок богатырей - эпический цикл дастанов (сказаний, эпосов), распространенный у тюркских народов Поволжья, Северного Кавказа, Западной Сибири и Казахстана (ногайцев, татар, казахов, башкир, каракалпаков, крымских татар, узбеков и др.).

Выступившие на вечере руководитель делегации из Казахстана, музыкант Эльдост Эмиль и музыкальный исследователь Семих Ипек отметили братские отношения, общность древних корней тюркских народов, историю, культуру, традиции, религию, подчеркнув значимость широкой пропаганды ценностей тюркского мира.

Домбра - музыкальный инструмент, который на протяжении веков помогал казахам выражать мысли и переживания, раскрывал душу народа. Это особый инструмент для жителей Казахстана, который стал символом музыкальной культуры страны. учрежден специальный праздник - Национальный день домбры. Музыка домбры сопровождала кочевников всю жизнь. Народные кюи - пьесы для домбры - отображали их верования, взгляды, чувства и мечты. Кюи, зародившиеся в раннем фольклорном творчестве, приобрели традиционную форму и передаются из поколения в поколения. Исполнителей на домбре по азербайджански можно назвать ашугами.

На вечере в исполнении Алии Гарамухановой, Ундаса Калханова и других музыкантов были представлены народные эпосы казахского народа. В концертной программе также приняли участие солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, исполнитель мугама Муталлим Демиров и коллектив мугама "Bayatı-Türk" под руководством Масима Исламова. Выступления артистов были встречены овациями зрителей.