Баку в музыке джаза, этно, хип-хопа, рока и шедевров классики (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся концерт, организованный International Musical Education Centre (Международный центр музыкального образования) в честь 100-летия великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие педагоги и ученики музыкального центра IMEC. Слушателям была представлена мультижанровая программа, в которую входили классические произведения, а также джаз, этно, хип-хоп, рок.

На концерте прозвучали произведения великих азербайджанских и мировых классиков - Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Тофига Гулиева, Баха, Бетховена, Паганини, Рахманинова, Берковича и Грига.



Юный композитор Нигяр Кянгярли впервые представила публике своё произведение Crescere. В исполнении группы The Flames Band прозвучали хиты легендарной группы Queen и Bon Jovi, азербайджанской группы Yuxu. В завершении концерта была исполнена песня "Ey, Azərbaycanım!" (музыка – Микаил Векилов, слова – Малик Фаррух) в новой аранжировке.

Концерт прошёл с аншлагом, в уютной и творческой обстановке.