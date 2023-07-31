В селе Ивановка Исмаиллинского района открылось необычное арт-пространство (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В селе Ивановка Исмаиллинского района открылось арт-пространство "DaMİR – house of imagination", объединяющее современное искусство, традиции и природу, сообщили Trend Life основатели арт-пространства - писательница Нигяр Рзаева и художница Вюсаля Агаразыева.

Рзаева и Агаразыева приложили много усилий на реставрацию старого молоканского дома с русской печью, придавая ему новую жизнь и сохраняя его аутентичность. Они уверены, что пространство станет точкой притяжения для тех, кто занимается и интересуется искусством и обладает креативными идеями.

Созданные собственноручно арт-объекты из различных старых предметов мебели и самых обычных вещей отражают их подход и уникальность проекта. Пребывание в стенах этого уютного дома с порога окутывает особой атмосферой творчества.

Концепция нацелена на реализацию новаторских творческих проектов и создание платформы для развития сфер искусства в Азербайджане. В рамках арт-пространства представлены работы художников, керамистов, поэтов, писателей, ремесленников с возможностью их приобретения.

Команда "DaMİR – house of imagination" уделяет особое внимание сотрудничеству между иностранными и местными арт-резидентами, что является важным для совместных творческих исследований и культурного обмена.

Открытие арт-пространства обещает стать значимым событием не только для села Ивановка, но и для всего региона. Привлекая творческих людей и туристов, оно содействует развитию культурного туризма и позволяет познакомиться с лучшими образцами творчества современных азербайджанских деятелей искусства.

Отметим, что Ивановка – это прекрасный уголок природы в Исмаиллинском районе Азербайджана. Село обладает богатой историей, которая прослеживается в его архитектуре, традициях и обычаях.