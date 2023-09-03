В Баку стартовал заключительный день Форума азербайджанского языка и литературы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце "Гюлистан" в Баку стартовал заключительный день Форума азербайджанского языка и литературы, сообщает в воскресенье Trend Life.

Форум, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана, при поддержке министерства науки и образования Азербайджана и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проходит 1-3 сентября в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Перед началом панельных дискуссий выступил народный поэт Рамиз Ровшан, который отметил большое значение данного мероприятия. Было подчеркнуто, что проведение в стране Театрального форума, Кинофорума, Форума азербайджанского языка и литературы демонстрируют внимание государства к фундаментальным ценностям.

На мероприятии был показан видеоролик, посвященный 100-летию Национальной библиотеки Азербайджана.

Сегодняшняя панельная дискуссия на тему "Ценности и кодексы этического поведения: значение и функция книги в личной и социальной жизни" охватит следующие темы: "Книжная индустрия в Азербайджане: текущая ситуация и цели"; "Влияние зарубежной литературы, поступившей на книжный рынок нашей страны, на национальные ценности и систему мышления"; "Система продажи книг: инновационные решения и кредитные механизмы"; "Механизмы государственной поддержки в развития книжной индустрии"; "Функции Национальной библиотеки Азербайджана по обеспечению литературных, научных и информационных потребностей граждан".

Модератором панели выступает писатель Акпер Гошалы. Участники данной панели – первый секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, директор Национальной библиотеки Азербайджана Керим Таиров, председатель правления Ассоциации издательств Азербайджана Шамиль Садиг, директор Бакинского книжного центра Гюнель Анаргызы, директор издательства "Təhsil" Турал Ахундов, директор издательства "Qanun" Шахбаз Худуоглу, директор "AudioKitab" Ахлиман Аршадлы.

Открытие Форума состоялось 1 сентября в городе Шамахы, подарившем литературе и культуре Азербайджана выдающихся личностей. Работа форума продолжается 2–3 сентября в Баку во Дворце "Гюлистан".

В Форуме принимают участие известные языковеды и литературоведы, писатели и издатели. В ходе форума проводятся широкие обсуждения с участием творческой интеллигенции и научной общественности о роли азербайджанского языка и литературы в сохранении, развитии и популяризации нашей культуры, сохранении чистоты родного языка, современных литературных процессах, идеологической сущности и современных проблемах детской литературы в нашей стране, современном состоянии отечественной книжной индустрии и поддержке этой сферы государством, пропаганде чтения среди детей и подростков, литературном факторе в развитии театра и кино и др.

Мнения и предложения экспертов, озвученные на Форуме, будут обобщены и отражены в Государственной программе "Культура Азербайджана – 2040".

Фото: Сеймур Исмаилов