Мир красоты и изящества – в Брюсселе пройдет выставка работ азербайджанских художников

БАКУ /Trend Life/ - В Брюсселе (Бельгия) в GNF gallery 10 октября состоится открытие выставки работ азербайджанских художников под названием "Beauties of Absheron" (Красоты Абшерона), сообщили Trend Life участники экспозиции.

Выставка пройдет при организационной поддержке посольства Азербайджана в Бельгии, GNF gallery и Ponart Consulting.

В экспозицию войдут произведения Баверы Алиевой, Зюмрюд Зейналлы, Айнур Гасымовой, Анара Гусейнзаде, Рафаила Алиева, Севиндж Керимовой, Эмина Гахраманова и Марины Люсовой.

Экспонируемые произведения – живопись и скульптура приглашают зрителей погрузиться в мир красоты и изящества. В своих работах азербайджанские художники отразили красоту природы, архитектурных памятников Азербайджана, тему женских образов и т.д.

Выставка будет проходить в течение месяца, некоторые из произведений будут выставлены на продажу.