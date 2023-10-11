На азербайджанские экраны выходит художественный фильм о жизни Ататюрка и его матери Зубейды (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - С 12 октября в кинотеатрах Баку будет представлен художественный биографический фильм о видном турецком государственном, политическом и военном деятеле, основателе Турецкой Республики Мустафе Кемале Ататюрке "Zübeydə, Analar və Oğullar", сообщили Trend Life авторы картины.

В фильме представлена история Зубейды и ее сына Мустафы Кемаля Ататюрка. Фильм заставляет задуматься о том, как воспитываются герои, о трудностях матери на этом пути. Главные роли сыграли Аслихан Гюнер Кылыч, Эмре Кынай, Тургай Танульку и Алиджан Юджесой. Автор картины – Мурат Арслан.

Руководитель Бакинского института Юнуса Эмре Сельджук Каракылыч отметил, что фильм “Зубейда, матери и сыновья” посвящен 100-летию Турецкой Республики, и есть возможность увидеть процесс становления Ататюрка и его борьбу во имя Родины.