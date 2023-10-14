"Мировое концертное турне" в Баку: музыканты Азербайджана, России и Узбекистана выступили на одной сцене (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся очередной концерт из серии программ в рамках международного проекта "Мировое концертное турне", посвященных 150-летию со дня рождения выдающегося русского композитора Сергея Рахманинова, сообщает Trend Life.

Солистами концерта стали пианисты Анастасия Воротная (Россия), Сергей Белявский (Россия) и Искандер Мамедалиев (Узбекистан). Они выступили в сопровождении Азербайджанского государственного симфоническрго оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова.

Вниманию публики были представлены Концерт для фортепиано с оркестром №1 (fis-moll, op.1) и №3 (d-moll, op.30) Сергея Рахманинова, Концерт для фортепиано с оркестром №3 (C-dur, op.26) Сергея Прокофьева. Публика тепло приняла тандем солистов и оркестра, которые продемонстрировали высокое исполнительское мастерство. Слаженность коллектива, замечательный репертуар, исполнительский талант музыкантов произвели на слушателей большое впечатление. Концерт завершился бурными овациями и возгласами "Браво!".

Отметим, что международный проект "Мировое концертное турне" был впервые реализован в Узбекистане в апреле 2019 года. Художественный руководитель проекта, который радует любителей музыки красочными концертами - известный пианист, обладатель золотой медали XI Международного конкурса пианистов имени Ван Клиберна Станислав Юденич (США).

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