Актёры питерских театров приглашают на фестиваль в Баку – различные образы и жанры (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Актёры питерских театров в своем видеообращении рассказывают о своих ролях и приглашают на XVII кросскультурный фестиваль "Петербургские театральные сезоны", который пройдёт в Баку с 21 по 26 ноября 2023 года, в рамках "Года Гейдара Алиева", при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и министерства культуры Азербайджана. Фестиваль состоится на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, сообщает Trend Life.
Артисты с нетерпением ждут приезда в Баку, многие из них хотят приехать на несколько дней раньше, чтобы ознакомиться с городом и его достопримечательностями. Ожидается приезд более 100 творческого и технического состава ведущих театров Санкт-Петербурга.
21–26 ноября
18:00–22:00 - 6+ Выставка «Герои театра КУКФО»
21 ноября
19:30 -16+ Спектакль «Женитьба Бальзаминова», реж. А. Исаков. Театр «Приют комедианта»
22 ноября
19:30 -16+ Спектакль «Женитьба Бальзаминова», реж. А. Исаков. Театр «Приют комедианта»
23 ноября
19:30 16+ Спектакль «Ночь Гельвера», реж. лауреат государственной премии России Александр Баргман. Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской
25 ноября
19:30 -16+ Спектакль «Волки и овцы», реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль «Балтийский дом»
26 ноября
12:00 - 4+ Спектакль «Аленький цветочек», реж. А. Викторова. Театр «Кукольный формат»
15:00 - 4+ Спектакль «Аленький цветочек», реж. А. Викторова. Театр «Кукольный формат»
19:30 -16+ Спектакль «Волки и овцы», реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az
Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!