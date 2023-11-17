Российские актеры обратились к бакинскому зрителю (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На следующей неделе в столице Азербайджана стартует XVII кросскультурный фестиваль "Петербургские театральные сезоны", сообщает Trend Life.

Фестиваль пройдет в Баку на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна с 21 по 26 ноября в рамках "Года Гейдара Алиева" при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и министерства культуры Азербайджана.

В преддверии визита актеры санкт-петербургских театров записали видеообращения к бакинскому зрителю, в которых рассказали о предстоящих постановках и своих ролях.

Актер Театра "Приют комедианта", заслуженный артист России Евгений Иванов рассказал о своей роли в постановке спектакля "Женитьба Бальзаминова".

"Мы скоро к вам приедем, и очень этому рады. Везем в рамках фестиваля "Петербургские театральные сезоны" спектакль "Женитьба Бальзаминова", в котором я играю Лукьян Лукьяновича Чебакова. Это одна из моих любимых ролей. Мой персонаж обладает всеми теми качествами, которые мне природой не даны. Он сволочь и карьерист, он переступит через любого человека, ему плевать на дружбу. Мне это очень интересно, поэтому мне нравится этот персонаж. А спектаклю, наверное, уже около 10 лет, и я с удовольствием в нем играю. Я играю характерную роль, и еще показываю свои вокальные данные", - отметил Евгений Иванов, добавив, что очень любит Баку, и приедет сюда уже в третий раз.

Актриса Театра "Приют комедианта" Ольга Арикова подчеркнула, что "Женитьба Бальзаминова" – спектакль современный, актуальный, смешной.

"Мы рассказываем тему мамы, которая воспитывает одна сына, и как это плохо, когда нет папы. Приглашаем всех на этот спектакль. Вы получите огромное удовольствие", - обратилась Ольга Арикова к бакинскому зрителю.

По словам актрисы Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени В.Ф.Комиссаржевской Оксаны Базилевич, постановка "Ночь Гельвера", в которой она играет - это спектакль о великодушии, об умении прощать, о человеколюбии, о том, как сильный может защитить слабого, уязвимого, беззащитного.

"В этом спектакле есть свет", - подчеркнула Базилевич.

Актер Денис Пьянов в спектакле "Ночь Гельвера" исполняет роль самого Гельвера.

"Это 30-летний молодой человек, который ищет себя, который пытается защитить свой внутренний мир, и внешний мир, и того человека, с кем он рядом находится, пытается всеми правдами и неправдами спастись. Этот спектакль мы играем уже 10 лет, и сейчас, как и всегда, он вызывает массу эмоций", - сказал Денис Пьянов.

Отметим, что артисты с нетерпением ждут приезда в Баку, многие из них хотят приехать на несколько дней раньше, чтобы ознакомиться с городом и его достопримечательностями. Ожидается приезд более 100 членов творческого и технического состава ведущих театров Санкт-Петербурга.

21–26 ноября

18:00–22:00 - (6+) Выставка "Герои театра КУКФО"

21 ноября

19:30 - (16+) Спектакль "Женитьба Бальзаминова", реж. А. Исаков. Театр "Приют комедианта"

22 ноября

19:30 - (16+) Спектакль "Женитьба Бальзаминова", реж. А. Исаков. Театр "Приют комедианта"

23 ноября

19:30 - (16+) Спектакль "Ночь Гельвера", реж. лауреат государственной премии России Александр Баргман. Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской

25 ноября

19:30 - (16+) Спектакль "Волки и овцы", реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль "Балтийский дом"

26 ноября

12:00 - (4+) Спектакль "Аленький цветочек", реж. А. Викторова. Театр "Кукольный формат"

15:00 - (4+) Спектакль "Аленький цветочек", реж. А. Викторова. Театр "Кукольный формат"

19:30 - (16+) Спектакль "Волки и овцы", реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль "Балтийский дом"

Билеты продаются в кассе Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az.

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