БАКУ /Trend Life/ - 18 декабря во Дворце "Гюлистан" в Баку состоялось открытие Форума "Культурное наследие", сообщает в понедельник Trend Life.

Форум проходит при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

На форуме с участием известных историков, археологов, художников, архитекторов, скульпторов и других специалистов в этой области пройдут широкие дискуссии по вопросам сохранения, развития и популяризации азербайджанской культуры и национального наследия, пройдут обсуждения вопросов государственной поддержки и другие направления материального и нематериальное наследия, изобразительного и прикладного искусства, исторических памятников.

В ходе форума состоится обмен мнениями о текущей ситуации и будущих перспективах соответствующих областей.

Форум продлится до 19 декабря 2023 года.

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