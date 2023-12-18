БАКУ /Trend Life/ - За годы почти 30-летней оккупации земель Азербайджана Арменией были изменены топонимы, культурное и природное наследие нашего народа было уничтожено, незаконно использовано, его происхождение фальсифицировано и вывезено в Армению.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend Life, сказала на открытии форума "Культурное наследие" заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова.

Было отмечено, что оставшееся на территории Армении наследие азербайджанского народа также подверглось уничтожению и фальсификации.

Было подчеркнуто, что в Карабахе и Восточном Зангезуре зарегистрировано 705 культурно-исторических памятников. Есть множество исторических и археологических памятников, не прошедших государственную регистрацию. В период оккупации они были разрушены, 47 памятников стерты с лица земли.

Саадат Юсифова добавила, что 433 культурно-исторических памятника прошли осмотр, был проведен мониторинг 182 памятников.

Отметим, что во Дворце "Гюлистан" в Баку проходит форум "Культурное наследие" (18-19 декабря).

Форум проходит при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

На форуме с участием известных историков, археологов, художников, архитекторов, скульпторов и других специалистов в этой области пройдут широкие дискуссии по вопросам сохранения, развития и популяризации азербайджанской культуры и национального наследия, пройдут обсуждения вопросов государственной поддержки и другим направлениям материального и нематериальное наследия, изобразительного и прикладного искусства, исторических памятников.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!