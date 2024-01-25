Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Осталось пять дней до последнего приема на CINEMO Mobil Film Festival

Культура Материалы 25 января 2024 16:24 (UTC +04:00)
Осталось пять дней до последнего приема на CINEMO Mobil Film Festival

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Осталось пять дней до последнего приема на CINEMO Mobil Film Festival, сообщил Trend Life учредитель и руководитель проекта, киноактер Руслан Сабирли.

"Прием мобильных фильмов на фестиваль завершается через пять дней. 31 января в 23:59 будет прекращен прием фильмов. Призываем всех желающих участвовать, поспешить вовремя предоставить свои фильмы и желаем удачи. Хочу напомнить, что для участия в фестивале участники должны снять фильм на мобильный телефон – смартфон", - отметил Руслан Сабирли.

Победители фестиваля получат денежные призы в следующих размерах:

  • В номинации "Художественный фильм": первое место – 2 000 azn, второе место – 1 500 azn, третье место – 1 200 azn
  • В номинации "Документальный фильм": первое место – 1 500 azn, второе место – 1 200 azn, третье место – 1 000 azn.
  • В номинации "Социальный ролик": первое место – 1 200 azn, второе место – 1 000 azn, третье место – 800 azn.

Цели фестиваля, который проходит под слоганом "Fikir çəkmə, Telefona çək!" - поддержка творческой активности молодежи, популяризация мобильного кинопроизводства среди молодежи, повышение знаний молодежи в области кино, выявление талантливых мобильных фотографов и кинематографистов, продвижение социальных ценностей посредством широких возможностей мобильной съемки, установление творческих связей между талантливой молодежью.

CINEMO Mobil Film Festival проводится при поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики в рамках "Творческой недели", организованной министерством культуры.

Подробную информацию можно получить на сайте www.cinemoff.com, а также в соцсетях:

Mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/cinemoff

İnstagram: https://www.instagram.com/cinemoff/

YouTube: https://www.youtube.com/@cinemoff

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.world

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости