Азербайджан представлен на 55-й Международной книжной ярмарке в Каире (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан представлен на 55-й Каирской международной книжной ярмарке, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

Международная книжная ярмарка, в которой участвуют более 1200 издательств из 70 стран мира, начала работу 24 января 2024 года.

Азербайджан представлен на ярмарке при организации министерства культуры и поддержке посольства страны в Египте.

Сотрудники министерства культуры и делегация, в которую вошел поэт, писатель Агшин Енисей, приняли участие в ряде мероприятий, проведенных в день открытия ярмарки.

На стенде Азербайджана экспонируются недавно выпущенные ценные книжные издания, посетителям и участникам ярмарки предоставляется широкая информация об истории, культуре, книжном искусстве Азербайджана, о городе Шуша, который был объявлен "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.

55-я Каирская международная книжная ярмарка продлится до 6 февраля 2024 года.

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