Народная артистка Бриллиант Дадашева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного управления культуры города Баку в Центре культуры имени Г. Аббасова в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость) состоялась встреча с известной певицей, народной артисткой Азербайджана Бриллиант Дадашевой, сообщает Trend Life.

Вначале мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Далее зрителям рассказали о жизни и творческом пути народной артистки. Было отмечено, что свою музыкальную карьеру Бриллиант Дадашева начала в 1983 году в сотрудничестве с композитором Эльдаром Мансуровым. В 1986 году стала солисткой эстрадно-симфонического оркестра Азербайджанского телевидения и радио. В том же году записала в дуэте с Акифом Исламзаде песню "Hər şey gözəldir həyatda" (Всё прекрасно в жизни), которая стала хитом.

В 1987 год она победила на Всесоюзном конкурсе эстрадных певцов, после которого выпустила альбом народных песен. В 1994 году вышел в свет клип на песню "Зулейха", который успешно транслировался на каналах Азербайджана, России, Казахстана и других стран.

Наряду с музыкальной деятельностью, Бриллиант Дадашева также выступала в качестве телеведущей, в 2008 года вела передачу "Mən Sənətkaram" (Я корифей) на одном из отечественных телеканалов.

На встрече с поклонниками народная артистка исполнила такие популярные и любимые слушателями композиции как "Bayatılar", "Dərdimdən öləcəksən", "Hər şey gözəldir", "Yandırdı qəlbimi", "Üzüm" и другие песни.

В заключение Бриллиант Дадашева в сопровождении танцевального ансамбля "Aysel" исполнила песню "Yaşa Azərbaycan".

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