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Народная артистка Бриллиант Дадашева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)

Культура Материалы 3 февраля 2024 11:44 (UTC +04:00)
Народная артистка Бриллиант Дадашева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного управления культуры города Баку в Центре культуры имени Г. Аббасова в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость) состоялась встреча с известной певицей, народной артисткой Азербайджана Бриллиант Дадашевой, сообщает Trend Life.

Вначале мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Далее зрителям рассказали о жизни и творческом пути народной артистки. Было отмечено, что свою музыкальную карьеру Бриллиант Дадашева начала в 1983 году в сотрудничестве с композитором Эльдаром Мансуровым. В 1986 году стала солисткой эстрадно-симфонического оркестра Азербайджанского телевидения и радио. В том же году записала в дуэте с Акифом Исламзаде песню "Hər şey gözəldir həyatda" (Всё прекрасно в жизни), которая стала хитом.

В 1987 год она победила на Всесоюзном конкурсе эстрадных певцов, после которого выпустила альбом народных песен. В 1994 году вышел в свет клип на песню "Зулейха", который успешно транслировался на каналах Азербайджана, России, Казахстана и других стран.

Наряду с музыкальной деятельностью, Бриллиант Дадашева также выступала в качестве телеведущей, в 2008 года вела передачу "Mən Sənətkaram" (Я корифей) на одном из отечественных телеканалов.

На встрече с поклонниками народная артистка исполнила такие популярные и любимые слушателями композиции как "Bayatılar", "Dərdimdən öləcəksən", "Hər şey gözəldir", "Yandırdı qəlbimi", "Üzüm" и другие песни.

В заключение Бриллиант Дадашева в сопровождении танцевального ансамбля "Aysel" исполнила песню "Yaşa Azərbaycan".

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Народная артистка Бриллиант Дадашева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
Народная артистка Бриллиант Дадашева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
Народная артистка Бриллиант Дадашева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
Народная артистка Бриллиант Дадашева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
Народная артистка Бриллиант Дадашева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
Народная артистка Бриллиант Дадашева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
Народная артистка Бриллиант Дадашева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
Народная артистка Бриллиант Дадашева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
Народная артистка Бриллиант Дадашева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
Народная артистка Бриллиант Дадашева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
Народная артистка Бриллиант Дадашева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
Народная артистка Бриллиант Дадашева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
Народная артистка Бриллиант Дадашева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
Народная артистка Бриллиант Дадашева стала участницей проекта "Qonağımız var" (ФОТО)
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