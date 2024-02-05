В Академической филармонии имени Муслима Магомаева наградили талантливую азербайджанскую молодежь (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Руководство Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева уделяет большое внимание творческой молодежи, регулярно организует серии концертов, реализует проекты, создает условия для раскрытия творческого потенциала представителей молодого поколения, сообщает Trend Life.

По случаю Дня молодежи Азербайджана в филармонии была проведена встреча с представителями творческой молодежи.

Заместитель директора Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, доктор философии по искусствоведению Айла Керимова-Закария поздравила талантливую молодежь с праздником, пожелала им творческих успехов и достижений в музыкальной сфере.

По инициативе директора филармонии, народного артиста Азербайджана, профессора Мурада Адыгезалзаде молодые, талантливые и самые активные артисты коллективов филармонии были награждены дипломами за творческую деятельность.

Среди награжденных - Рифан Гахраманов, Илькана Джафарова, Шариф Багиров, Назрин Асланлы, Нурлана Абдуллаева, Руфат Халилов, Фирдовси Эйвазов и Джамала Абдинзаде.

Напомним, что 2 февраля 1996 года при поддержке великого лидера Гейдара Алиева состоялся первый молодежный форум. Согласно указу, подписанному великим лидером Гейдаром Алиевым 2 февраля 1997 года, эта дата была объявлена Днем азербайджанской молодежи.

Фото - Кямран Багиров.

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