К 100-летию Мастера! Тофиг Ахмедов - джазовый музыкант, саксофонист, кларнетист, дирижер, композитор (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Музыкальный руководитель Венской культурной организации Culture Meeting Point, доктор философии по искусствоведению Фарах Таирова специально для Trend Life.

К 100-летию Мастера. Тофиг Ахмедов (1924-1981) - азербайджанский джазовый музыкант, саксофонист, кларнетист, дирижер, композитор

История азербайджанского джаза берет свое начало с 30-х гг. 20 века и неразрывно связана с деятельностью выдающихся азербайджанских композиторов Ниязи и Тофига Гулиева, вокруг которых сплотились молодые талантливые джазовые музыканты. Одним из них был Тофиг Ахмедов – азербайджанский джазовый музыкант, саксофонист, кларнетист, дирижер и композитор.

Во время своего расцвета джаз в Азербайджане попадает под влияние советской идеологии и находится долгое время под запретом как образец буржуазной культуры.

Второй взлет азербайджанского джаза в 1960-е годы связан с именами Вагифа Мустафазаде и Рафига Бабаева. Они экспериментировали и создавали музыку, основанную на джазовых ритмах и азербайджанской народной музыке. На этом фоне такие известные артисты, как Тофиг Ахмедов, внесли значительный вклад в развитие азербайджанской джазовой музыки.

Тофиг Ахмедов родился 8 февраля 1924 года в Баку. Свою карьеру джазового музыканта он начал в первом джазовом оркестре Азербайджана (1941-1945), основанном в 1939 году Тофигом Гулиевым и маэстро Ниязи. Он также работал в Джазовом оркестре Каспийской флотилии, Оркестре кино "Низами" (1945) и Оркестре азербайджанского кино (1947).

После завершения обучения в Азербайджанской государственной консерватории (класс кларнета, 1953 г.) Тофик Ахмедов работал преподавателем в музыкальной школе в Баку.

Самым ярким в музыкальной карьере стал 1952 год, когда Тофиг Ахмедов – уже второй азербайджанский музыкант – был приглашен в знаменитый Московский джазовый оркестр Эдди Рознера. Три года (1952-1955) он работал с Рознером и даже был концертмейстером (первый саксофон) его оркестра.

Получив большой опыт в Москве, Тофиг Ахмедов вернулся в Баку и основал собственный джазовый оркестр. Основанный в 1957 году ансамбль «Мы из Баку» успешно гастролировал по республикам бывшего Советского Союза, на Южном Кавказе, в Украине, в Прибалтике и в Грузии.

Самый ответственный этап профессиональной карьеры Тофига Ахмедова начался в 1960 году. Он стал руководителем и главным дирижером Эстрадного оркестра Азербайджанского радио (с 1960 по 1981 годы), в создании которого он также сыграл ключевую роль. Он руководил оркестром 21 год! Первоначально это был духовой биг-бэнд, позже к нему добавились струнные инструменты.

В этом же оркестре (1961) начинал свою карьеру известный певец Муслим Магомаев. В 1962 году Муслим Магомаев выступил единственным солистом оркестра на VIII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки. Это было первое выступление оркестра на мировой арене.

Муслим Магомаев позже с любовью вспоминал: «Я не отделял свой успех от Тофига Ахмедова, сердечного, добродушного, ироничного и, несомненно, прекрасного музыканта!»

В 1960-е годы по приглашению посла Кубинской Республики в СССР Карлоса Оливареса Санчеса оркестр отправился в Москву на празднование 11-летия со дня основания Республики. Затем Тофиг Ахмедов выступал на Кубе со своим джазовым оркестром (1967).

В этот оркестр были приглашены самые талантливые музыканты, в том числе молодые пианисты Вагиф Мустафазаде (впоследствии корифей азербайджанского джаза) и Фаиг Суджаддинов (впоследствии также композитор и руководитель того же оркестра в 1990-е гг.), Михаил Авадьяев и Азиз Азизов (труба), Таир Исаев (тромбон), Давид Койфман (контрабас), Рамиз Ширинов (альт-саксофон) и Даниил Кагнер (тенор-саксофон).

Тофиг Ахмедов сам аранжировал народные мелодии для своего оркестра и использовал азербайджанские национальные лады в своих джазовых произведениях. Это был оригинальный синтез азербайджанских национальных интонаций и различных джазовых ритмов. Он также как композитор сочинял инструментальную музыку и сольные произведения и покорял сердца сказочным звучанием кларнета и саксофона!

Публичные выступления джаз-оркестра Тофига Ахмедова как на концертах, так и на государственном радио сделали его любимцем азербайджанской публики. Его излюбленные песни, хиты в исполнении корифеев азербайджанского и в целом советского вокального искусства (такие как Шовкет Алекперова, Рауф Атакишиев, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов, Октай Агаев, Зейнаб Ханларова, Натаван Шейхова, Роза Рымбаева и другие солисты) были известны каждому азербайджанцу. Кроме того, первые выступления вокального квартета «Гая» состоялись также в сопровождении джазового оркестра Тофига Ахмедова.

Знаменитый оркестр под руководством Тофига Ахмедова выступал во многих странах мира с большим успехом. В 1968 году оркестр стал лауреатом Международного фестиваля молодежи и студентов в Софии (Болгария), был удостоен Золотой медали и премии «Золотой Орфей».

В 1970-1972 годах Тофик Ахмедов руководил одновременно двумя ансамблями: оркестром государственного радио и Азербайджанским государственным эстрадным оркестром.

Деятельность Тофига Ахмедова, его глубокая любовь к музыке и неустанное стремление к развитию азербайджанской джазовой музыки были высоко оценены, и в 1977 году он получил звание «Народный артист Азербайджана».

Он умер 21 марта 1981 года в возрасте 57 лет.

Сегодня Эстрадно-симфонический оркестр Азербайджанского радио продолжает традиции, заложенные Тофигом Ахмедовым, и с 2010 года официально носит его имя.

Великие интерпретации мастера, его незабываемые произведения навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах!

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