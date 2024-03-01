Артисты Московского цирка Никулина выступят в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - В городе Гянджа выступят артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, сообщили Trend Life организаторы представления.

Цирковое шоу при организации всемирно известного артиста цирка, обладателя ряда престижных наград в сфере циркового искусства Аллахверди Исрафилова пройдет под названием "Легендарный цирк" в комплексе отдыха и развлечений "GəncLand". Показы великолепного циркового представления стартуют с 8 марта.

Самые талантливые артисты, захватывающие трюки, невероятные выступления, медведи и белые собаки – всё это ждет зрителей на представлении "Легендарный цирк", которое оставит у них самые яркие воспоминания и впечатления.

По традиции, на первое представление, которое пройдет 8 марта, будут приглашены дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети шехидов и ветеранов Карабахских войн.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/events/kids/legendary-circus-in-ganjax

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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