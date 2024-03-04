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Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)

Культура Материалы 4 марта 2024 18:10 (UTC +04:00)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские художники представили свои работы на международной коллективной выставке "Artexpo Spring Rome 2024" в Риме (Италия). Об этом Trend Life сообщила заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

Экспозиция проходит в выставочном пространстве "Impact Art". Наряду с работами азербайджанских авторов, на ней представлены произведения художников из Франции, Ирландии, Италии, США и других стран.

Работы азербайджанских художников представлены объединением ASMAR ART. На выставке экспонируются произведения Асмер Нариманбековой, Рены Амраховой, Айсель Миргасымовой и Севяр Мамедовой.

В день открытия галерист и куратор выставки рассказали о творческой деятельности азербайджанских живописцев, об идеях, заложенных в их картинах.

Посетители галереи проявили большой интерес к работам азербайджанских художниц, отмечая прекрасное чувство цвета и композиционное решение картин.

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Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
Азербайджанское искусство вызвало большой интерес в Риме (ФОТО)
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