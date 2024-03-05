Азербайджанские кинематографисты проголосовали за объединение двух союзов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Члены Союза кинематографистов Азербайджана (СКА) и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) проголосовали за объединение двух союзов. За объединение проголосовало большинство, сообщает Trend Life.

Против объединения выступил кинорежиссер, народный артист Азербайджана Огтай Миргасымов.

Далее был принят устав новосозданной организации.

Затем состоялось голосование, связанное с определением названия организации. За название "Союз кинематографистов Азербайджана" проголосовало большинство.

Напомним, что в Баку проходит совместная конференция Союза кинематографистов Азербайджана (СКА) и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР).

Отметим, что Союз кинематографистов Азербайджана (СКА) был создан в 1963 году. Его председателем является народный артист Расим Балаев.

Союз кинематографистов Азербайджанской Республики был основан в 2012 году, его председателем является народная артистка Шафига Мамедова.

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