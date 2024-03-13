Азербайджанская пианистка стала лауреатом Международного конкурса в ОАЭ (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская пианистка, магистрант Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Нармина Исмайлова заняла третье место на 5-ом Международном конкурсе пианистов в Фуджейра (ОАЭ) (Fujairah International Piano Competition).

Цель конкурса – развитие талантливых музыкантов во всем мире, предоставление им возможности продемонстрировать свои способности и расширить свой музыкальный опыт в мотивирующей музыкальной среде.

Как рассказала Trend Life Нармина Исмайлова, конкурс проводился по четырем возрастным категориям. В целом в нем приняли участие более ста конкурсантов.

"Конкурс оставил незабываемые, очень теплые впечатления, за полторы недели пребывания в Фуджейра произошло много событий. Я познакомилась с членами жюри, в состав которого вошли большие профессионалы - профессора из Финляндии, Казахстана, Италии, Франции, Великобритании. Было приятно познакомиться с конкурсантами – все они талантливые и интересные музыканты. Признаюсь, для меня конкурс – это не соревнование, не борьба за призовое место, а возможность оказаться в невероятной творческой атмосфере, услышать и раскрыть для себя много нового. Всегда после конкурсов у меня бывает некий рост, скачок в музыкальном плане. Это очень интересный опыт, который я желаю прожить каждому", - отмечает пианистка.

На конкурсе пианистка представила произведения Иоганна Себастьяна Баха, Фридерика Шопена, Франсуа Куперена, Людвига ван Бетховена, Сергея Рахманинова.

Отметим, что Нармина Исмайлова является дочерью заслуженной артистки Азербайджана, ведущей актрисы Азербайджанского государственного академического музыкального театра Наргиз Керимовой.

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