Зариф Керимова выступила с концертом в Малатье: Гармония мира и сила музыки (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Лауреат международных конкурсов, старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Зариф Керимова в рамках программы Erasmus c 1 по 5 апреля выступила в Университете "İnönü" в городе Малатья (Турция).

"Это важное событие стало не только прекрасной возможностью для культурного обмена, но и показало силу музыки в объединении различных национальностей и культур", - сказала Trend Life Зариф Керимова.

Erasmus – это стипендиальная программа, созданная Европейским союзом, по обмену студентами и преподавателями между вузами стран-участниц. Программу поддерживают более 30 стран Европы. Erasmus предоставляет возможность учиться, преподавать или пройти практику в любой из стран, участвующих в программе. Сегодня Erasmus – это часть проекта Евросоюза "Непрерывное образование" (Lifelong Learning Projects), задачей которого является повышение качества образования, налаживание контактов и совместная работа университетов Европы.

"Благодаря таким инициативам мир становится более гармоничным и насыщенным культурными ценностями, что является важным шагом к достижению взаимопонимания и мира", - сказала музыкант.

В рамках визита был организован соло-концерт, на котором прозвучали произведения азербайджанской, турецкой и мировой классики, ввергшие слушателей в водоворот эмоций и красоты музыки. Особенно трогательным стал момент концерта, когда зал встал и под аккомпанемент пианистки исполнил Гимн Турции. Это стало символом гармонии и взаимоуважения между народами, а также ярким примером того, как музыка способна преодолевать границы и объединять людей.

"После выступления состоялись встречи и беседы, в которых приняли участие преподаватели и руководство университета. Обсуждалась важность подобных мероприятий для дальнейшего развития отношений между странами, имеющими богатое культурное наследие, и обмена опытом в сфере музыкального искусства", - отметила Зариф Керимова.

Этот уникальный опыт не только обогатил участников, но и укрепил связи между БМА и Университетом "İnönü", создав прочную основу для дальнейшего сотрудничества в области образования и культуры.

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