В Баку почтили память Азера Паши Нематова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку почтили память видного театрального деятеля, режиссера, народного артиста Азербайджана, профессора Азера Паши Нематова, сообщает Trend Life.

В годовщину со дня смерти Азера Паши Нематова заместитель министра культуры Азербайджана, народный артист Мурад Гусейнов, сотрудники ведомства, руководство Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, деятели культуры и искусства, а также члены семьи Азера Паши Нематова посетили вторую Аллею почетного захоронения, почтив память народного артиста.

В своем выступлении заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов рассказал о заслугах Азера Паши Нематова в развитии азербайджанского театрального искусства, его внимании к творческой молодежи.

Далее народные артисты – актер театра и кино Гаджи Исмаилов, ректор Азербайджанской национальной консерватории Сиявуш Керими, заслуженные деятели искусств, профессора Марьям Ализаде и Ильхам Рагимли поделились воспоминаниями об Азере Паше Нематове, рассказали о его театральных работах.

Студент Азер Паши Нематова – режиссер Элиф Джахангирли, который сейчас работает в Швеции, рассказал о роли и влиянии Мастера на его творчество и жизнь.

Отметим, что Азер Паша Нематов родился 13 августа 1947 года в Баку в семье видного театрального режиссера, заслуженного деятеля искусств Зафара Нематова. Выпускник факультета театрального режиссера (курс народного артиста СССР Мехти Мамедова) Азербайджанского государственного института искусств им. М.Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) Азер Паша Нематов с 1972 по 1990 годы осуществлял творческую деятельность в Государственном театре юного зрителя.

В 1974-1976 годах работал в Театре юного зрителя в Ленинграде (сейчас - Санкт-Петербург). С 1990 года работал в Аздраме, где с 2015 года был художественным руководителем и главным режиссером театра. С 1991 года возглавлял Союз театральных деятелей Азербайджана. На протяжении творческой жизни с успехом представлял спектакли на фестивалях в России, Греции, Турции, Грузии, Таджикистане и других странах.

Скончался 9 апреля 2023 года на 76-м году жизни. Похоронен во второй Аллее почетного захоронения в Баку.

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