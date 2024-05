Посвящение Уитни Хьюстон при свечах: Концерт "Я буду любить тебя всегда" в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 3 мая в 20:00 состоится концерт ансамбля Mystery Ensemble "Я буду любить тебя всегда", посвященный памяти Уитни Хьюстон (1963 - 2012), сообщает Trend Life.

Концерт Mystery Ensemble – это событие, которое нельзя пропустить, ведь публике представится возможность погрузиться в завораживающий мир знаменитых хитов Уитни Хьюстон. Зажигательное выступление с необычной программой, блики сотен свечей, невероятный драйв и харизма исполнителей Mystery Ensemble – без сомнений украсит этот вечер.

"В романтической атмосфере под сводами Зала камерной и органной музыки, слушатели насладятся легендарными и любимыми произведениями соул-дивы, среди них I will always love you, Queen of the Night, I wanna dance with somebody, Run to you и многими другими песнями. Таинственная магия концерта будет создана связью музыкантов с окружающей их архитектурой, сотнями мерцающих свечей и величественным органом. Голосом Уитни будет "петь" солирующая скрипка. Новое исполнение песен Уитни Хьюстон подарит публике яркие эмоции от погружения в соул и ритм-энд-блюзовые истории. На концертах Mystery Ensemble можно и нужно танцевать, подпевать", - говорится в сообщении организаторов концерта.

Уитни Хьюстон — американская актриса кино и телевидения, поп-, соул- и ритм-энд-блюзовая певица, продюсер и фотомодель. Одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки.

Организаторы концерта – RED EVENTS & Distribution ltd.

Mystery Ensemble - уникальный коллектив, который исполняет самую актуальную музыку. Это живое звучание акустических струнных инструментов, уникальные аранжировки, виртуозные клавишные, а также артистизм и драйв от горящих своим делом профессионалов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

