"Sinatra in Jazz" – в Баку состоится концерт-посвящение легендарному Фрэнку Синатре

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 3 мая в 20:00 будет представлен эксклюзивный проект "Sinatra in Jazz", сообщает Trend Life.

Эксклюзивный проект "Sinatra in Jazz" в представлении итальянского маэстро Фабио Лепорэ и его группы - это концерт-посвящение легендарному Фрэнку Синатре и в целом направлению джазовой музыки – свинг. Вниманию слушателей будут представлены любимые хиты этого жанра и оригинальные импровизации.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/sinatra-in-jazz/110612

Телефон для справок: (051) 303 35 40.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!