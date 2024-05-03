В Баку открылась выставка "Европейские страны глазами азербайджанских художников" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку, в резиденции посла Европейского союза в Азербайджане, состоялось открытие выставки "Европейские страны глазами азербайджанских художников", которая организованна при содействии НПО Arts Council Azerbaijan, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане.

Художники Эльдар Бабазаде, Ройя Гасанова, Марьям Киблаева, Лейла Оруджева, Наиля Асланова, Севда Рустамова, Эхтирам Рустамов, Самира Мухтарова, Тарана Алиева, Нигяр Алиева, Эльшан Рзазаде, Гюндуз Хунлар, Афаг Акбар, Наиля Магеррамова, Айнура Мустафаева, Айтян Абдуллаева, Алия Асадуллаева и Мяляк Аббасзаде создали уникальную атмосферу творчества.

На открытии глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко выразил признательность всем участникам за вклад в успешное проведение этого важного культурного события и расширения культурных горизонтов, укрепляющий связи между Европой и Азербайджаном.

Руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов поблагодарил главу представительства Европейского союза в Азербайджане за создание такой возможности и рассказал о работах, вошедших в экспозицию.

Далее участникам были вручены дипломы. Выставка стала частью инициативы по продвижению европейского культурного наследия в Азербайджане. Художники воплотили свое видение европейской культуры через произведения искусства, представляя разнообразие перспектив. Каждое произведение стало виртуальным путешествием, знакомством со странами Европы, их культурой, традициями, историческими и архитектурными памятниками.

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