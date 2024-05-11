"Звучание 11 струн" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт под названием "Звучание 11 струн". В программе выступили ученики исполнителя на таре, преподавателя Детской музыкальной школы №36 Руфата Гасанова, сообщает Trend Life.

На мероприятии было рассказано об успехах и достижениях Руфата Гасанова как на педагогическом поприще, так и в качестве музыканта.

Было отмечено, что Руфат Гасанов с успехом представлял нашу страну на многочисленных международных фестивалях. Выступая с концертными программами и мастер-классами во многих зарубежных странах, он вносит свой вклад в развитие искусства исполнения на таре.

По случаю 20-летия педагогической деятельности Руфату Гасанову были вручены награда Национального фонда "Деде Горгуд" и поздравительное письмо Международного центра мугама.

Педагоги Руфата Гасанова - народные артисты Агаверди Пашаев, Агасалим Абдуллаев, Вамиг Мамедалиев, Рамиз Гулиев, а также руководитель фонда "Деде Горгуд" Эльдар Исмайлов и директор Международного центра мугама, заслуженный артист Азербайджана Сахиб Пашазаде поздравили Руфата Гасанова и пожелали ему успехов в творческой деятельности.

Затем ученики Руфата Гасанова выступили с концертной программой.

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