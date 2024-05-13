В Баку состоялся концерт, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

В программе вечера выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Эльшада Багирова.

Вниманию слушателей была представлена Увертюра из оперы "Кероглу" Узеира Гаджибейли, Симфония №3 и Сюита №2 из балета "Тропою грома" Гара Гараева.

Великолепные музыкальные произведения выдающихся азербайджанских композиторов в исполнении оркестра прозвучали очень трогательно, проникновенно. Оркестр играл красиво и слаженно, мастерство музыкантов и восхитительная музыка перенесли слушателей в другой мир.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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