"Парад иллюзионистов" в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 19 мая в 11:00 и 13:00 состоится танцевально-цирковое шоу "Парад иллюзионистов", сообщает Trend Life.

Танцевально-цирковое шоу "Парад иллюзионистов" – это яркие минуты волшебства, радости и восторга. Лучшие фокусники удивят публику новыми гранями современного иллюзионного искусства.

Зрителей ждет шоу, наполненное магией и волшебством, воспоминания о котором останутся надолго.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/kids/parad-illyuzionistov-24/112989

Телефон для справок: (051) 303 35 40.

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