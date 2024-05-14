Рок-хиты при свечах: голосами Фредди Меркьюри и Курта Кобейна в Баку будут "петь" скрипки и виолончели

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 18 мая в 20:00 состоится концерт Mystery Ensemble под названием "Симфонические рок-хиты при свечах", сообщает Trend Life.

Публику ждет полное погружение в пронзительный мир знаменитой музыки культовых рок-групп в драйвовом, виртуозном, эмоциональном исполнении одного из популярнейших ансамблей Баку - Mystery Ensemble.

На вечере прозвучит музыка из репертуара Queen, Muse, Rammstein, Metallica, Nirvana, Deep Purple, Scorpions, AC/DC. Голосами Фредди Меркьюри и Курта Кобейна будут "петь" скрипки и виолончели.

"Симфонические рок-хиты - это фантастически свежее звучание, авторские аранжировки, мощнейший заряд энергии, неповторимое шоу, живые эмоции. Артисты Mystery Ensemble влюбляют в себя зал с первых нот. Концерт при мерцании свечей наполняют волшебством самые необыкновенные, атмосферные, захватывающие дух места Баку. Мероприятие подарит уникальный опыт мультисенсорного восприятия живой музыки и максимально задействует слуховые и зрительные ощущения публики", - говорится в сообщении организаторов концерта.

Организаторы концерта – RED EVENTS & Distribution ltd.

Mystery Ensemble - уникальный коллектив, который исполняет самую актуальную музыку. Это живое звучание акустических струнных инструментов, уникальные аранжировки, виртуозные клавишные, а также артистизм и драйв от горящих своим делом профессионалов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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