В министерстве культуры состоялась встреча с народным артистом Абдулом Махмудбековым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В министерстве культуры Азербайджана состоялась встреча с видным актёром, кинорежиссером, народным артистом Азербайджана Абдулом Махмудбековым, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

На встрече по случаю 80-летия народного артиста от имени коллектива министерства культуры и культурной общественности страны Абдула Махмудбекова поздравили с юбилеем и пожелали всего самого наилучшего.

На мероприятии было отмечено, что государство проявляет большое внимание и заботу обо всех сферах культуры, в том числе и о кино. Высоко оценивается деятельность представителей культуры и искусства, внесших вклад в развитие отечественного кино.

За заслуги в этой сфере Абдулу Махмудбекову было присвоено почётное звание "Народный артист", он удостоен персональной президентской пенсии.

Было отмечено, что образы, которые актёр воплотил в кино, нашли большой отклик у зрительской аудитории. Также на встрече была дана высокая оценка работе Абдула Махмудбекова в качестве режиссера.

Присутствующие на встрече заслуженные деятели искусства Джамиль Гулиев, Баба Везироглу, Орхан Фикретоглу и другие рассказали о творческой деятельности Абдула Махмудбекова.

Затем Абдулу Махмудбекову за вклад в развитие азербайджанской культуры был вручён Почётный диплом министерства культуры Азербайджана.

Абдул Махмудбеков выразил признательность за внимание и поздравления.

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