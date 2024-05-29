Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Впервые в Азербайджане пройдет детский фестиваль "Джуджалярим" (ВИДЕО)

Культура Материалы 29 мая 2024 17:06 (UTC +04:00)
Впервые в Азербайджане пройдет детский фестиваль "Джуджалярим" (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - 30, 31 мая и 1 июня впервые в Азербайджане Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова при поддержке министерства культуры, Гянджа-Дашкесанского регионального управления культуры, Гянджа-Дашкесанского регионального управления образования проведет детский фестиваль "Джуджалярим" (Cücələrim), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Композиция "Джуджалярим" написана видным представителем композиторской школы, уроженцем Гянджи Гамбаром Гусейнли на слова Тофига Муталлибова.

Основная цель фестиваля - обогащение музыкального мира детей, пропаганда детских песен. В рамках фестиваля пройдут концертные программы детских песен, выступления детских хоров, выставка изделий ручной работы. 1 июня, в Международный день защиты детей, в Гяндже также пройдет детский музыкальный парад.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости