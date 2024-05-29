Впервые в Азербайджане пройдет детский фестиваль "Джуджалярим" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 30, 31 мая и 1 июня впервые в Азербайджане Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова при поддержке министерства культуры, Гянджа-Дашкесанского регионального управления культуры, Гянджа-Дашкесанского регионального управления образования проведет детский фестиваль "Джуджалярим" (Cücələrim), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Композиция "Джуджалярим" написана видным представителем композиторской школы, уроженцем Гянджи Гамбаром Гусейнли на слова Тофига Муталлибова.

Основная цель фестиваля - обогащение музыкального мира детей, пропаганда детских песен. В рамках фестиваля пройдут концертные программы детских песен, выступления детских хоров, выставка изделий ручной работы. 1 июня, в Международный день защиты детей, в Гяндже также пройдет детский музыкальный парад.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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