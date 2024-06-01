Впервые в Азербайджане в Гяндже представлен проект "Сила музыки" с концертами под открытым небом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова впервые в Азербайджане представила проект "Сила музыки", сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В рамках проекта с целью эффективной организации досуга жителей и гостей Гянджи будут проводиться концертные программы под открытым небом.

На открытии была представлена программа из азербайджанских народных песен с участием Государственного ансамбля песни и танца “Гёйгёль” под художественным руководством Сахиля Гулиева и постановщика-балетмейстера Сянана Джавадова, а также с участием солистов Замины Нуриевой, Хаяла Алиева, Ширхана Джахангирова, Ровшана Мамедова, Али Мамедова, Азера Вердиева, Ильхама Гасымова. Концерт был встречен зрителями с большим интересом.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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