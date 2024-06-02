В Гяндже прошел детский музыкальный парад "Джуджалярим" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова при поддержке министерства культуры, Гянджа-Дашкесанского регионального управления культуры, Гянджа-Дашкесанского регионального управления образования на протяжении трех дней провела детский фестиваль "Джуджалярим" (Cücələrim) имени Гамбара Гусейнли, который завершился музыкальным парадом, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Музыкальный парад стартовал в центре Гянджи и завершился перед Филармонией. В праздничном шествии приняли участие учащиеся музыкальных школ, центров искусств и образовательных центров Гянджи и близлежащих регионов, городов и сел.

Основная цель фестиваля - обогащение музыкального мира детей, пропаганда детских песен. В рамках фестиваля прошли концертные программы детских песен, выступления детских хоров, выставка изделий ручной работы. Фестиваль был приурочен к Международному дню защиты детей - 1 июня. Композиция "Джуджалярим" была написана видным представителем композиторской школы, уроженцем Гянджи Гамбаром Гусейнли на слова Тофига Муталлибова.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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