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В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)

Культура Материалы 3 июня 2024 16:48 (UTC +04:00)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
Фото: Азербайджанская государственная детская филармония

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Государственном театре юного зрителя состоялся концерт "Sülh göyərçinləri" (Голуби мира) с участием коллектива Государственной детской филармонии, сообщает Trend Life.

Концерт был посвящен Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня. На праздничном вечере состоялись выступления Музыкального детского театра, ансамбля народных инструментов Sədəf, вокального коллектива Güləbətin, детского хора Şəms.

Красочные сценические костюмы, интересные выступления создали прекрасную атмосферу. В завершение концерта все участники вышли на сцену с песней "Qoruyaq uşaqları".

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В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)
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