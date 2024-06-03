В Баку состоялся концерт "Голуби мира" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Государственном театре юного зрителя состоялся концерт "Sülh göyərçinləri" (Голуби мира) с участием коллектива Государственной детской филармонии, сообщает Trend Life.

Концерт был посвящен Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня. На праздничном вечере состоялись выступления Музыкального детского театра, ансамбля народных инструментов Sədəf, вокального коллектива Güləbətin, детского хора Şəms.

Красочные сценические костюмы, интересные выступления создали прекрасную атмосферу. В завершение концерта все участники вышли на сцену с песней "Qoruyaq uşaqları".

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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