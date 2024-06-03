В Баку прошел творческий вечер ведущего программы "Рождённые в СССР" Владимира Глазунова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли впервые в Баку прошел творческий вечер телеведущего, продюсера, режиссёра, ведущего программы "Рождённые в СССР" на телеканале "Ностальгия" Владимира Глазунова, сообщает Trend Life.

Поэзия объединяет нас - людей разных национальностей, языков и культур этого мира, открывает нам окружающий мир, красоту пейзажей, времён года, вещей и предметов, помогает искренне выражать чувства и эмоции. Более того, в наше нелегкое время перемен, преобладания негатива и торжества невежества, поэт наделен особой миссией - исцелять души людей!

Владимира Глазунова называют одним из лучших чтецов в России, "золотым голосом поэзии". В Баку он представил программу "Поэзия Востока и Запада" - разнообразие культур и эпох, произведения Омара Хайяма, Низами Гянджеви, Анны Ахматовой, Андрея Вознесенского, Самеда Вургуна, Расула Гамзатова, Александра Пушкина и других. Его проникновенное исполнение поэзии классических и современных авторов, неповторимый голос перенесли слушателей в прекрасный мир, где царили вдохновение, лирика, творчество...

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