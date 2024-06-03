Представители министерства культуры Азербайджана навестили народного артиста Магсуда Мамедова по случаю его 95-летия (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов и ответственные сотрудники ведомства навестили дома выдающегося балетмейстера, кавалера ордена "Шохрат", народного артиста Азербайджана Магсуда Мамедова, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства. Визит состоялся по случаю 95-летия народного артиста Азербайджана Магсуда Мамедова.

Заместитель министра культуры Азербайджана поздравил народного артиста с юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья. Было отмечено, что Магсуд Мамедов, первый азербайджанский артист балета, получивший профессиональное образование. Проявив себя как талантливый, трудолюбивый и всегда находящийся в творческом поиске артист, он быстро завоевал большие симпатии поклонников балетного искусства.

Было подчеркнуто, что заслуги Магсуда Мамедова в развитии азербайджанского балетного искусства были высоко оценены государством.

Магсуд Мамедов выразил признательность за внимание, уделяемое его творчеству.

Народному артисту была вручена Почетная грамота министерства культуры Азербайджана.

Отметим, что Магсуд Мамедов родился 30 мая 1929 года в Гяндже. С детства увлекался танцем. В 1938 году в составе самодеятельного коллектива принимал участие в Декаде искусства и литературы Азербайджана в Москве.

Интерес к хореографии привел его в Бакинское хореографическое училище (сейчас – Бакинская академия хореографии). Позднее он учился в Московском хореографическом училище (сейчас - Московская государственная академия хореографии), где познакомился со своей будущей женой, артисткой балета и балетмейстером Рафигой Ахундовой (1931-2024). После окончания хореографического училища был зачислен в труппу Большого театра, ездил на гастроли, однако вскоре принял решение вернуться в Баку. В 1951 году Магсуд Мамедов стал ведущим солистом Азербайджанского государственного театра оперы и балета (сейчас – Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета).

Исполнял главные партии в постановках "Легенда о любви", "Девичья башня", "Гюльшен", "Лебединое озеро", "Жизель", "Бахчисарайский фонтан", "Семь красавиц" и других. Во многих из них выступал вместе с супругой. В июле 1962 года в Баку состоялась премьера балета Арифа Меликова "Легенда о любви", с артистами репетировал постановщик спектакля Юрий Григорович.

Много лет супруги Магсуд Мамедов и Рафига Ахундова были вместе на сцене и в жизни, а завершив танцевальную карьеру, стали балетмейстерами.

Совместно с Рафигой Ахундовой Магсуд Мамедов поставил балеты "Каспийская баллада" Тофига Бакиханова, "Тени Гобустана" Фараджа Гараева, "Калейдоскоп" на музыку Скарлатти и Гараева, которые демонстрировались в 1969 году в Париже на VII международном фестивале танца и имели большой успех.

Создание собственных версий балетов Гара Гараева "Тропою грома" и "Семь красавиц" было давней мечтой Ахундовой и Мамедова. Получив одобрение композитора, хореографы в конце 70-х создали шедевры балетного искусства. В 1983 году также вышел фильм-балет" Семь красавиц", поставленный семейной четой. В разные годы в качестве балетмейстеров, педагогов супруги работали в Алжире, Бельгии, Египте, Швеции.

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