В Шуше состоялась церемония награждения победителей акселерационной программы A-Hub (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Шуше в рамках конкурса "Уикенд цифрового творчества" (Digital Creative Weekend) состоялась церемония награждения победителей акселерационной программы A-Hub, организованной министерством культуры Азербайджана, ИСЕСКО и New Space Innovation, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В финале, прошедшем 2 июня в Baku Crystal Hall, приняли участие более 30 команд из 11 стран (Азербайджан, Джибути, Тунис, Таджикистан, Турция, Ливия, Сенегал, Сомали, Египет, Мали, Судан), которые представили инновационные идеи и состязались за призовой фонд в размере 30 тысяч долларов США.

По итогам конкурса команда Snack Pack (Азербайджан) была удостоена первого места, ReSkill (Таджикистан) и Biopols (Турция) завоевали вторые и третьи места, соответственно, а четвертое - Caredify (Тунис).

"Программа A-Hub Accelerator" – инициатива, разработанная при поддержке министерства культуры Азербайджана. Эта акселерационная программа поддерживает творческие и технологические стартапы, предоставляя ресурсы и услуги менторства, необходимые для воплощения их идей в жизнь.

Отметим, что "Программа A-Hub Accelerator" реализуется в странах-членах ИСЕСКО с 2021 года в целях поддержки инициатив в сфере инновационного развития, повышения интереса субъектов бизнеса и молодежи к этой сфере, а также с целью создания взаимосвязей между субъектами частного творческого предпринимательства и сферой культуры.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!