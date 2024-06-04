В Париже прошел мастер-класс памяти Тогрула Нариманбекова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Париже в школе "Натаван", действующей в Азербайджанском культурном центре при посольстве Азербайджана во Франции, состоялось мероприятие, посвященное памяти выдающегося представителя азербайджанского искусства, народного художника СССР Тогрула Нариманбекова.

Об этом Trend Life сообщила дочь мастера кисти - заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова, являющаяся руководителем действующей во Франции Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова.

Отметим, что 2 июня 2024 года исполняется 11 лет со дня кончины Тогрула Нариманбекова.

Для учащихся школы "Натаван" был проведен мастер-класс, на котором они, взяв за основу произведения выдающегося мастера кисти Тогрула Нариманбекова, создали свои работы. Участникам мастер-класса была предоставлена подробная информация о творческой деятельности Тогрула Нариманбекова.

Тогрул Нариманбеков - выдающийся представитель азербайджанского искусства живописи, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджанской Республики, народный художник СССР и Азербайджана, обладатель высших наград независимого Азербайджана - "Истиглал" и "Шараф". Родился в Баку седьмого августа 1930 года.

Написанные Тогрулом Нариманбековым картины в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта, бытовом жанре, являясь ценными произведениями современной азербайджанской живописи, успешно демонстрируются в престижных выставочных залах, художественных галереях и музеях искусств, хранятся в музеях различных государств и частных коллекциях.

Большую роль в развитии Тогрула Нариманбекова как большого мастера кисти сыграли богатые традиции азербайджанского искусства, образцы старинной миниатюры и ковроткачества. Творческий путь художника занимает исключительное место в летописи национальной культуры и составляет одну из ярких страниц истории живописи.

Тогрул Нариманбеков скончался второго июня 2013 года и похоронен в Париже на центральном кладбище Пасси.

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