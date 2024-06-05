Потеряв жену Эмму, Джамиль начинает искать ее в других женщинах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе театральных деятелей Азербайджана проходят репетиции спектакля "Kişi və qadın" (Мужчина и женщина), который ставится по одноименной пьесе писателя, драматурга, заслуженного деятеля искусств Али Амирли, сообщает Trend Life.

Эпатажная комедия в двух частях рассказывает об отношениях мужчины и женщины, живущих в современную эпоху, о комических, но и сюрреалистических ситуациях, возникающих на фоне внутрисемейных противоречий.

Потеряв жену Эмму, Джамиль начинает искать ее в других женщинах. И эти поиски ставят героя лицом к лицу с забавными, непонятными ситуациями. Постановка, которая будет показана на большой сцене Союза театральных деятелей в конец июня, также будет считаться бенефисом актеров, участвующих в спектакле.

Режиссер-постановщик - Мухаммед Вердизаде, композитор – Гюльнар Алфигызы, сценограф - Заур Аббасов. В ролях – актеры Рашад Сафаров, Гюнель Гамидова, Вугар Мамедалиев, Азиза Гашимова, Рабилла Алекперзаде.

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