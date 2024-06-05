В Баку прошел юбилейный вечер народного артиста Расима Абдуллаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный 80-летию народного артиста, виолончелиста Расима Абдуллаева, сообщает Trend Life.

На открытии ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР, профессор Фархад Бадалбейли рассказал о творческой деятельности известного виолончелиста и поздравил его с юбилеем.

Расим Абдуллаев родился 6 июля 1944 года в Баку. Он выпускник Средней музыкальной школы имени Бюльбюля, Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия), аспирантуры Московской государственной консерватории, Азербайджанской национальной консерватории. В различные годы он работал в Египте и Сирии. Абдуллаев является преподавателем Бакинской музыкальной академии и сыграл важную роль в развитии азербайджанской музыки. Его соло-выступления, а также выступления в сопровождении оркестра собирают большую зрительскую аудиторию. Творческие узы между одним из великих исполнителей на виолончели XX века - Мстиславом Ростроповичем и Расимом Абдуллаевым занимают особое место в истории азербайджанской школы виолончели.

В программе прозвучали произведения азербайджанских, русских и западноевропейских композиторов.

Фото – Кямран Багиров.

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