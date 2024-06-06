При свете луны… - музыкальный вечер в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова "Gəncə və Gəncəlilər" (Гянджа и гянджинцы) прошел вечер, посвященный творчеству видного композитора, заслуженного деятеля искусств Гамбара Гусейнли, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В концертной программе "Ay işığında" (При свете луны) были представлены композиции из репертуара композитора. В сопровождении Ансамбля народных инструментов филармонии выступили народная артистка Шахназ Гашимова, заслуженная артистка Кямаля Тагиева, заслуженный работник культуры Мехпара Джафарова, солисты Вюсал Намазов, Замина Нуриева, Азер Вердиев, Самира Гаджиева.

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Гамбар Гусейнли родился 16 апреля 1916 года в Гяндже. Потеряв родителей в раннем возрасте, он остался на попечении старшего брата. С детства Гамбар был окружен людьми из музыкального и поэтического мира, и обладая хорошей памятью наизусть знал многие произведения. Окончил музыкальную школу по классу тара, стал студентом Гянджинского педагогического техникума. Однажды, в 1932 году из Москвы на гастроли приехал "Восточный симфонический оркестр". За день до концерта неожиданно заболел исполнитель на таре и Гамбару предложили заменить его. Молодой музыкант отлично справился со своей работой, тем самым заработав уважение и почет. С отличием окончив техникум, в 1935 он поступил в Бакинский музыкальный техникум. После окончания учебы Гамбар переезжает в Шушу, где работает директором музыкального техникума.

В 1940 году Гамбар Гусейнли возвращается в Баку, где по инициативе великого Узеира Гаджибейли организует при Азербайджанской государственной филармонии ансамбль сазисток. Он становится его дирижером и художественным руководителем. С началом Великой Отечественной войны он начинает вести активную концертную деятельность, вместе с певцами выступает в различных городах и районах республики. Из-за поддержки известных писателей Ахмеда Джавада и Гусейна Джавида композитор становится жертвой сталинских репрессий и получает четырехлетний тюремный срок. После освобождения в 1947-1951 годах он руководит Гянджинской государственной филармонией, и пишет музыку к театральным постановкам.

Гамбар Гусейнли является автором различных музыкальны­х произведен­ий, около 100 романсов и песен, музыки и песни к спектаклям. Стихотворной основой были сочинения и произведения классиков азербайджанской литературы, таких как Низами, Насими, Физули, Вагиф, Натаван, Самед Вургун, Джафар Джаббарлы, Наби Хазри, Бахтияр Вахабзаде и многие другие.

Прославила­ композитор­а его знаменитая­ песня "Джуджалярим", которая была переведена более, чем на 100 языков мира, являясь самой известной детской песней и визитной карточкой Азербайджана.

Гамбар Гусейнли скончался 31 июля 1961 года и был похоронен в Гяндже. На доме, в котором композитор жил в Баку, установлена мемориальная доска. В честь него также назван Гянджинский музыкальный техникум и одна из центральных улиц Гянджи, где возведена статуя композитора.

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