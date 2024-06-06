В Баку открылась уникальная экспозиция – проголосуй с помощью QR-кода (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялась церемония открытия экспозиции "Азербайджанская живопись и графика 1920-1980-х годов", сообщает Trend Life. В экспозиции представлено около 160 образцов живописи, графики, скульптуры и керамики

В мероприятии приняли участие министр культуры Адиль Керимли, известные деятели культуры и искусства, представители творческой интеллигенции, молодежи, дипломатических миссий.

Выступившие директор Национального музея искусств Азербайджана, заслуженный работник культуры Ширин Меликова и председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов рассказали об особенностях творчества национальных мастеров искусств 1920-1980 годов, обратив внимание на интенсивные творческие поиски и эксперименты в изобразительном искусстве в ХХ веке, и подчеркнув, что каждая из работ имеет особое значение

Выставка азербайджанской графики тех лет представляет собой уникальный синтез, внесший большой вклад в формирование национального графического искусства - серию произведений, созданных живописцами в различных жанрах и техниках. Впервые в экспозицию включены альбомы портретов, пейзажей, эскизы и картины Бахруза Кянгярли. На выставке также представлены керамические фигурки и декоративные тарелки, выполненные авторами в разных десятилетиях ХХ века, созданные в гармонии с графическими произведениями. Выставка интерактивная. В каждом зале зрители имеют возможность отметить свою возрастную группу и проголосовать за понравившееся произведение с помощью QR-кода.

В первом зале живописной экспозиции экспонируются произведения таких художников, как Салам Саламзаде, Рустам Мустафаев, Алекбер Рзагулиев, Али Расим Мухтаров, Рейхан Топчубашева, Газанфар Халыгов, Садыг Шарифзаде, Давуд Кязымов - видных мастеров 1920-1940-х годов. Последующие этапы представлены творчеством отдельных известных азербайджанских художников - Саттара Бахлулзаде, Марал Рахманзаде, Халиды Сафаровой, Кямиля Ханларова, Тогрула Нариманбекова, Надира Абдурахманова, Беюкаги Мирзазаде, Таира Салахова, отличающихся разнообразием тем и стилей. Здесь также представлены произведения, перекликающиеся с темами экспозиции, авторами которых являются выдающиеся скульпторы Мирали Миргасымов, Омар Эльдаров, Хаят Абдуллаева, Эльмира Гусейнова, Ханлар Ахмедов. Экспозицию графики 1920-1980-х годов в различных жанрах и техниках создали такие художники, как Бахруз Кянгярли, Азим Азимзаде, Алекпер Рзагулиев, Эльмира Шахтахтинская, Микаил Абдуллаев, Санан Гурбанов, внесшие большой вклад в формирование национального графического искусства. Одним из интересных моментов является то, что в экспозиции впервые были представлены альбом с картинами основоположника азербайджанской станковой живописи Бахруза Кянгярли и чернильница, отраженная в созданном им натюрморте. В экспозиции представлены керамические фигуры и декоративные элементы, созданные в разные десятилетия ХХ века такими известными авторами, как Елена Орбелиани, Зивер Мамедова, Хаят Абдуллаева, Расим Халафов, Тельман Зейналов, Огтай Шихалиев, Лия Агамалова, Гасанага Алескеров, Салех Мамедов..

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!