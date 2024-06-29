"Белый цветок нашей сцены" 95-летняя Роза Джалилова - расправляя крылья и паря как птица (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ее прозвали "Белый цветок нашей сцены" за одноименный поставленный танец "Ağ çiçəyim", сравнивали эту прекрасную женщину с белым голубем, чайкой, журавлем, фиалкой, любовались ее изящной походкой, с которой она, будто расправляя крылья, парит как птица под звуки наших национальных мелодий...

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел праздничный вечер, посвященный 95-летию прославленной танцовщицы, хореографа-балетмейстера, педагога, кавалера орденов "Шараф" и "Шохрат", народной артистки Азербайджана Розы Джалиловой, сообщает Trend Life.

В концертной программе выступили солисты и коллективы Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, Азербайджанского государственного ансамбля танца, Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Бакинской академии хореографии, ансамбль "Джанги", заслуженные артисты Виктория Шахмурадова, Алмаз Оруджева, Фарид Алиев, Нигяр Ибрагимова и Тимур Одушев, внучка Розы Джалиловой - Лала Асланова, а также Рамин Гусейнов, Шахин Джафаров, Талех Яхъяев и другие. Были представлены композиции Zərif gülüşlüm, Ağ çiçəyim, Sarı gəlin, Çayçı, Cəngi, Dağlı, Qaytağı, Naxçıvani, Uzundərə, Qız Qalası, Ilk bahar, Günəşin doğuşu, Sən uzaq yaşıl ada, Süzən qızlar, Süita и т.д., а также фильм о жизни и деятельности Розы Джалиловой.

Роза Джалилова: "Народный азербайджанский танец – наше достояние. Его нужно любить и беречь! Музыка, танцы, костюмы – эти три элемента создают невероятный синтез. Я люблю танец всем сердцем! В этом деле так важны любовь, сочувствие, готовность к тяжелому труду. Но насколько сложен танец, настолько же он благороден. С танцем я посетила все части мира, бывала даже в странах, которых на карте уже нет. Я готова была ехать в каждую точку мира, лишь бы показать наш фольклор и культуру. Своим трудом и усердием я завоевала большое количество наград, почетных грамот, медалей. Я протанцевала 40 лет своей жизни и всегда знала, что с гордостью и вовремя уйду со сцены. Затем собирала таланты, изучала фольклор того или иного региона, а потом ставила танцы, создавала программу для концерта и творила дальше. Главное, всегда были сцена и любовь зрителей, которую чувствую до сих пор!".

Корифей национальной сцены Роза Джалилова выразила искреннюю признательность за добрые слова, высокую оценку ее творческой деятельности, за любовь зрителей и организацию вечера.

Роза Джалилова родилась 17 мая 1929 года в городе Губа. С детства очень любила национальные танцы. Ее первый танец Bala ceyran на профессиональной сцене состоялся в 13 лет, и за него она получила звание лауреата. После окончания с отличием Бакинского хореографического училища в 1945 году стала солисткой Театра оперы и балета в Баку. Однако любовь и тяга к азербайджанскому народному танцу и музыке не покидала её. В 1949 году после долгих уговоров бросить балет сменила направление и перешла в ансамбль песни и танца Азербайджанской государственной филармонии, созданный великим Узеиром Гаджибейли, став первой исполнительницей народных азербайджанских танцев с академической базой. На протяжении нескольких десятков лет представляла Азербайджан на многих международных фестивалях, которые проходили в Канаде, Китае, США, Турции, Ираке, Эфиопии, Марокко. В ее репертуар, помимо азербайджанских, входили арабские, персидские, индийские и танцы других народов мира. В различные годы создала фольклорные коллективы в Нахчыване, Шамахы, Джабраиле, Саатлы и Лянкяране. В 1989 году создала ансамбль песни и танца "Гюлюстан", а затем ансамбль "Севиндж". Одним из главных ее достижений стал синтез танца и фольклора, были воплощены такие композиции, как Ağ çiçəyim, Lalə, Bənövşə, Qəşəngi, Qara göz, Tirmə şal, Zərif yerişli, Nazlana-nazlana, İlk bahar и другие. Роза Джалилова прославила страну не только как исполнительница национальных и танцев народов мира, но и как педагог гимназии при Национальной консерватории, воспитав плеяду мастеров танцевального искусства.

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