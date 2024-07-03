В Баку звучит светская музыка, которая раньше была только для богатых людей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся "Вечер камерной музыки", сообщает Trend Life.

Камерная музыка исполняется небольшим коллективом музыкантов или вокалистов. История камерной музыки берет свое начало с середины XV века, когда богатые люди проявляли интерес к светской музыке. Тогда еще не было концертных залов и профессиональная музыка звучала либо в церквях, либо в комнатах богатых домов (в переводе на русский “camera” означает “комната”).

В XVI-XVIII веках термин "камерная музыка" применялся по отношению к любой светской музыке и противопоставлялся церковной музыке. С появлением и развитием симфонической музыки в конце XVIII века камерная музыка приобретает свои особенности и становится самостоятельным жанром. Это тонкая, доверительная, изысканная и глубокая музыка, которая способна проникать в мысли и чувства человека, сливаться с его мечтами и эмоциями

Лауреаты республиканских и международных конкурсов Гямар Керимли (скрипка), Ниджат Фейзиев (скрипка), Георгий Иманов (виолончель), Чолпон Аманжолова (альт), Нармин Рзаева (пиано) и Мирхалид Мамедзаде (флейта) выступили перед слушателями. На концерте прозвучали фортепианный квинтет № 2 (A-dur, op.81) Антонина Дворжака и квартет для флейты, скрипки и виолончели №1 (D-dur, K.285) Вольфганга Амадея Моцарта.

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