Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)

Культура Материалы 3 июля 2024 16:35 (UTC +04:00)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся творческий вечер заслуженного артиста, профессора Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, мастера художественного чтения Агалара Байрамова, сообщает Trend Life. Вечер был приурочен к 70-летию артиста, в котором он сам выступил в качестве ведущего.

Гостям был представлен короткометражный документальный фильм, в котором народный поэт Фикрет Годжа, народные артисты Габиль Алиев и Амина Юсифгызы делятся своими мыслями о мире искусства и слова Агалара Байрамова.

Агалар Байрамов родился 16 января 1954 года в селе Бойат Уджарского района. Его воспитывала бабушка из-за потери родителей в раннем возрасте. С отличием окончил Бакинский культурно-просветительский техникум и Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. Еще во время учебы в вузе стал актером Учебного театра. С 1983 года работал в Государственной телерадиокомпании художественным чтецом-актером. С 1991 года преподает сценическую речь в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, доцент кафедры "Сценическая речь". 11 литературных спектаклей, снятых по его сценариям и в которых он принимал участие, вошли в Золотой фонд телевидения. Также снимался в фильмах "Oyun", "Tanrı işığı", "Adın hikməti".

С поздравлениями на вечере выступили народные артисты Заур Рзаев, Вамиг Мамедалиев и Тейюб Асланов. В концертной программе в сопровождении инструментального коллектива под руководством тариста Рустама Муслимова выступили народная артистка Симара Иманова, заслуженные артисты Гочаг Аскеров, Гюлюстан Алиева, Илькин Ахмедов, Эльнур Зейналов, заслуженный работник культуры Адалят Далидаглы и ханенде Айшен Мехтиева.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Состоялся юбилейный вечер заслуженного артиста Агалара Байрамова (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости