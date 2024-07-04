Актер театра и кино Аждар Зейналов отмечает юбилей: Давая персонажам свое дыхание (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня популярному азербайджанскому актеру театра и кино Аждару Зейналову исполнилось 60 лет, сообщает Trend Life.

Аждар Зейналов родился 4 июля 1964 года, выпускник факультета актеры драмы и кино Азербайджанского института искусств (ныне – Государственный университет культуры и искусств). В 1982 году был принят в труппу Иреванского государственного азербайджанского драматического театра имени Джафара Джаббарлы, где на протяжении многих лет создал яркие образы в произведениях азербайджанских и мировых классиков, современных авторов. С 1988 года в связи с массовой депортацией азербайджанцев из Армении творческая труппа театра продолжала свою деятельность в Баку, в театральной студии при Азербайджанском государственном национальном драматическом театре. В те годы Аждар Зейналов был одним из тех, кто принимал участие в восстановлении деятельности театра, ведь практически все приходилось начинать сначала. Впоследствии театру было предоставлено свое здание. Театр регулярно выступал с гастролями в различных регионах Азербайджана, а также в Грузии, Турции, России и других странах.

Аждар Зейналов: "Я смотрю на театр как на храм... Представьте, что большая творческая команда месяцами проводит репетиции, и в конце концов наступает этот важный момент – премьера, овации и аплодисменты публики, которые для актера являются самой большой оценкой его искусства. И каждый раз, когда спектакль входит в репертуар, ты не перестаешь наслаждаться эмоциями от зрительской любви. Увидев зал, полный зрителей, актер буквально оказывается на седьмом небе, и мне трудно выразить радость, которую я испытываю в этот момент. Говорят, что судьба актера отражена в собственной жизни и жизни персонажей, которым он дает свое дыхание. На жизненном пути каждого актера бывают и сожаления, и трудности, и радостные дни. Более сорока лет отдал творчеству, привязан к своему искусству всей своей душой и сердцем".

Помимо театральной деятельности, Аждар Зейналов также стал популярным актером кино и сериалов. Интересно, что обычно играет отрицательные роли.

Аждар Зейналов: "Я думаю, что играть положительных персонажей очень легко, но отрицательный образ требует от актера напряженной работы, особого настроя и проявления мастерства. Комедии тоже очень трудно играть, в наше время очень трудно рассмешить зрителя. Но если актер делает свою работу с любовью, результат обязательно будет прекрасным. К сожалению, есть те, кто предпочитает духовному богатству материальное. Есть много несправедливости к актерскому труду, но предавать искусство – не мое! Кто знает, может быть, самая большая награда в этом бренном мире, это когда душа отправляется на небеса, где, возможно, и найдешь воплощение своих мечтаний. Но мечтания многих зрителей можно всегда увидеть на сцене в игре настоящего актера".

АМИ Trend поздравляет Аждара Зейналова с юбилеем и желает дальнейших творческих успехов!

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